Україна знищила ключові мости в Курській області: в AP розкрили, що це означає

Ймовірно, українці вирішили шукати плацдарм у регіоні, щоб залишитися там.

Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області Росії та завдала удару по другому, що розташований неподалік, порушивши російські маршрути постачання та, можливо, сигналізуючи про те, що її війська планують окопатися та залишитися в регіоні.

Як пише Associated Press, російські прокремлівські військові блогери визнали, що руйнування першого мосту, який перетинав річку Сейм біля міста Глушково, перешкоджатиме постачанню вантажів російським військам, які відбивають вторгнення України. Втім, Москва все ще може використовувати понтони та менші мости в області. Командувач Повітряних сил України підполковник Микола Олещук у п'ятницю опублікував відео удару української авіації, який зруйнував міст.

Крім того, за словами Олещука та губернатора російського регіону Олексія Смирнова, менш ніж через два дні українські війська вдарили по другому мосту в Росії.

Відео дня

Станом на ранок неділі офіційних повідомлень про те, де саме стався другий напад на міст, не було. Російські Telegram-канали заявили про руйнування другого мосту через Сейм у селі Званному.

Як повідомляє російський проєкт Mash, в результаті атак залишився лише один неушкоджений міст. Українські удари ще більше ускладнять спроби Москви поповнити свої сили в Курську та евакуювати мирних жителів.

Глушково розташоване приблизно за 12 кілометрів на північ від українського кордону та приблизно за 16 кілометрів на північний захід від основної зони бойових дій у Курській області. Званне розташоване ще за 8 кілометрів на північний схід.

Україна може спробувати утримати захоплені території

Київ замовчував щодо запланованих масштабів і цілей свого блискавичного нападу на Росію. Операція застала Кремль зненацька, а десятки сіл і сотні полонених потрапили в українські руки.

Українці врізалися вглиб Курської області в кількох напрямках, не зустрічаючи опору, сіючи хаос і паніку. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив минулого тижня, що його сили просунулися на 1000 квадратних кілометрів Курської області.

"Але удари по мостах, очевидно спрямовані на те, щоб зупинити російський контрнаступ у Курську, можуть означати, що Київ має намір шукати плацдарм у регіоні - або принаймні це сигнал Москві, що він планує це зробити", - пише видання.

Аналітики кажуть, що хоча Україна могла б спробувати закріпити свої успіхи в Росії, це був би ризикований маневр, враховуючи обмежені ресурси Києва, оскільки лінії постачання, що простягаються вглиб Курська, були б вразливими для російських ударів.

Вторгнення вже підвищило моральний дух України, підірваний невдалим контрнаступом минулого літа та місяцями зміцнення російських здобутків на східному Донбасі, і довело її здатність перехоплювати ініціативу.

Це нагадувало блискавичну операцію України з вересня 2022 року під проводом Сирського, в ході якої її сили повернули контроль над північно-східною Харківською областю, скориставшись нестачею російської живої сили та відсутністю польових укріплень.

Зеленський просить дозволу глибше вдарити по Росії

Президент України Володимир Зеленський пізно ввечері в суботу закликав союзників Києва зняти обмеження, що залишилися на використання західної зброї для ударів по цілях, розташованих глибше в Росії, включно з Курськом, заявивши, що його війська можуть позбавити Москву "будь-якої спроможності наступати і завдавати руйнувань", якщо їм буде достатньо можливостей далекої дії.

"Вкрай важливо, щоб наші партнери усунули бар’єри, які заважають нам послабити позиції Росії у спосіб, якого вимагає ця війна… Відвага наших воїнів і стійкість наших бойових бригад компенсують відсутність суттєвих рішень з боку наших партнерів", – зазначив Зеленський в X.

Міністерство закордонних справ Росії та прокремлівські блогери стверджують, що американські пускові установки HIMARS були використані для руйнування мостів на Сеймі. Ці заяви неможливо було перевірити незалежно.

Лідери України неодноразово зверталися за дозволом на дальні удари по російських авіабазах та іншій інфраструктурі, яка використовується для ураження українських енергетичних об’єктів та інших цивільних об’єктів, у тому числі за допомогою модернізованих плануючих бомб, які останнім часом спустошили схід країни.

Москва також здійснила атаки на Київ балістичними ракетами втретє цього місяця вранці неділі. Близько сьомої ранку відбулася наступна спроба поцілити по Києву крилатими ракетами. Українська ППО знищила всі цілі, які були обстріляні під час обох атак на місто в неділю вранці.

Курська область - останні новини

Як писав УНІАН, у Курській області ЗСУ затрофеїли російського танка Т-90М "Прорив".

"Неперевершено НЕефективний, як в прориві, так і в обороні. Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", - розповіли воїни 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Також повідомлялось, що українські військові знищили ще один міст у Курській області. Зокрема йдеться вже про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області.

"Залишився останній. Все це ставить росіян перед вибором. Або по суті здати/втопити в річці власне угрупування, або відійти за Сейм. Після відходу це унеможливлює надовго повернення частини Курської області або контрудару в Сумщину, значно збільшує нашу зону контролю та ключове - кардинально змінює безпекові складові для Сумщини", - розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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