Командно-спостережний пост окупантів знищили на лівобережжі України.

Україна виявила та ефективно знищила командно-спостережний пост з "зеленими чоловічками" Росії на території тимчасово окупованого лівобережжя.

Відео-доказ оприлюднили ВМС ЗСУ, розкривши подробиці операції. За даними відомства, розташування ворожого КСП виявила аеророзвідка 1 окремого батальйону морської піхоти.

Після того, як захисники підтвердили факт приналежності будівлі до окупантів, по ній відкрили вогонь. На ролику нижче показано, як діяла розвідка та на що перетворили ворожий об'єкт.

Росія вчинила злочин із Миколаєвом та Одесою

Тим часом війська Росії обирають за ціль для ураження цивільні об'єкти України та звичайних людей. Сьогодні ворог вчинив новий злочин, вдаривши ракетою по Миколаєву.

По місту вдень вгатили "балістикою". За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, відомо про 6 постраждалих. Про загиблих поки не казали, однак інформація постійно оновлюється. Один з українців перебуває у важкому стані, уточнював Кім.

Днями раніше "балістикою" також дісталося Одесі. Росія завдала атаки увечері 25 березня. Світло вибило у 300 тисяч абонентів, також казали про постраждалих серед цивільного населення.

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