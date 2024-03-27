Водночас потоплено лише два з близько десятка російських ракетоносців.

Україна потопила або вивела з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі за трохи більше ніж два роки війни.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук у коментарі Associated Press. Він нагадав, що внаслідок останніх ударів ввечері суботи Україна уразила російський десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який стояв у доці в Севастополі в окупованому Росією Криму. Корабель входив до складу ВМС України до того, як Росія захопила його під час анексії Чорноморського півострова в 2014 році. Також постраждали ще два десантні кораблі того ж типу "Азов" і "Ямал", а також корабель розвідки "Іван Хурс".

Атаку на вихідних реалізували українськими ракетами "Нептун". Також було уражено об'єкти порту Севастополя та нафтобазу. Російська влада повідомила про масовану українську атаку на Севастополь минулими вихідними, але не визнала жодної шкоди флоту.

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Плетенчук зазначив, що знищено або виведено з ладу третину всіх військових кораблів, які були у Росії в Чорному морі до війни. Водночас він визнав, що потоплено лише два з близько десятка російських ракетоносців, і пообіцяв, що Україна продовжить наносити удари.

"Наша кінцева мета - повна відсутність військових кораблів так званої Російської Федерації в Азовському та Чорноморському регіонах", - сказав Плетенчук.

Чорноморський флот йде на дно

25 березня речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що уражено корабель "Костянтин Ольшанський", який у 2014 році Росія вкрала в України. Він більше не боєздатний.

А 23 березня Сили оборони України успішно вразили в окупованому Севастополі великі десантні кораблі окупантів "Ямал" та "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури. Пізніше у ВМС ЗСУ додали, що під час успішної операції уражено також розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Загальні морські втрати РФ на 26 березня 2024 року становили 26 кораблів/катерів і одну субмарину, йдеться про підводний човен "Ростов-на-Дону".

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