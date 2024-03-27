Наслідки ворожої атаки зʼясовуються.

Російська армія знов атакувала Миколаїв балістикою.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. О 14.28 він повідомив, що оголошено повітряну тривогу, а через 4 хвилини вже з’явилося повідомлення про імовірний "приліт".

"Миколаївці, попередньо - балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу!!!", - завив міський голова.

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У ніч на 25 березня Росія зосередилася у своєму терорі на Миколаївщині та Одещині. Російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П, потім атакували кількома хвилями дронів типу Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря. По чотири ударних безпілотники було збито на Одещині та Миколаївщині, однак уникнути влучань не вдалось.

Зокрема, у Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, спалахнула пожежа. Також внаслідок падіння збитого "Шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. Поранення отримали понад 10 людей.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу. Сьогодні в місті не працює електротранспорт. Також ввечері 25 березня російська армія завдала балістичного ракетного удару по Одесі, є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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