Про події вечора 28 липня розповіли жителі району, в якому армія РФ "балістикою" влучила по житловому комплексу.

Мешканці житлового комплексу Дніпра розповіли про "шок", який їм довелося пережити від удару ракетою "Іскандер" ввечері 28 липня. В цей день армія РФ реалізувала черговий злочин проти України та вдарила "балістикою" по будівлі СБУ та житловому комплексу міста.

На місці події з українцями поспілкувалися журналісти "Інформатор". Зокрема, страшний вечір пережив Владислав. Він з квітня арендував квартиру у ЖК, куди якраз прилетіла одна із ракет РФ.

На момент атаки українець перебував не вдома, а вигулював свого пса Каспера разом з дівчиною. Під час удару "Іскандера" компанія якраз відпочивала в кафе. За словами хлопця, удар визвав шок: такого потужного вибуху він ніколи не чув, а сама ракета ніби летіла "беззвучно".

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"Ну, по-перше - шок. Бо це було занадто гучно і таких "прильотів" я ніколи в житті не чув. Плюс, не було ніякого звуку польоту ракети, нічого. Просто в моменті вибух і через п'ять секунд - наступний", - розповів він.

Хлопець вказав, що до останнього сподівався, що ракета оминула його житловий комплекс "Женева": "Але, не дуже ми фартові, тому якось так", - зауважив Владислав.

Українець зазначив, що якраз вже о 21:00 планував бути з дівчиною вдома, щоб нагодувати Каспера. Проте затримка в кафе через те, що вона довго їла, врешті, врятувала життя.

Також враженнями від страшного вечора поділився Павло, він проживає поряд з місцем удару. Українець каже, що про події пам'єтає ніби в тумані. Згадує, що почув вибух та спустився в укриття.

"Відразу, після першого вибуху, мозок відключився і вже, напевне, на інстинктах я почав збиратись і виходити-спускатись в сховище", - згадує Павло.

Потім, після відбою, українець намагався повернутися додому, але правоохоронці обмежили допуск до місця безпосереднього ураження ракети.

Удар ракетами "Іскандер" по Дніпру - що треба знати

Нагадаємо, зранку 29 липня на місці удару російськими "Іскандерами" у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи. Масштаби руйнувань виявилися більшими, ніж очікувалося, повідомив глава Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

За підсумком, постраждали 9 українців, серед них 2 особи - діти. У них фіксують легкі поранення. На щастя, ніхто не загинув.

Як відомо, ввечері 28 липня, близько 20:33 в Дніпрі пролунали потужні вибухи: армія РФ вдарила двома ракетами "Іскандер" та влучила по будівлі СБУ (установа була порожня в момент атаки), а також у новий житловий комплекс. Там більшість будинків ще не встигли заселити, тому ракетний теракт росіян обійшовся лише глобальними руйнуваннями, без жертв серед українців.

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