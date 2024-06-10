За словами республіканця, Україна має значні запаси корисних копалин.

Україна має великі запаси корисних копалин. Якщо Росія переможе, частина цих ресурсів дістанеться Китаю. Про це в інтерв’ю CBS News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Вони сидять в Україні на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Китаю. Допоможіть Україні зараз. Вони можуть стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми коли-небудь мріяли", – зазначив американський політик.

За його словами, критично важливі мінеральні активи на $10-12 трильйонів можуть бути використані Україною та Заходом, а не віддані Путіну та Китаю.

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"Давайте допоможемо їм виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Давайте знайдемо рішення цієї війни. Вони сидять на золотій жилі", – підкреслив політик.

Заяви Грема щодо України

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримає зусилля з підготовки українських військових поза США. Також він зазначив, що настав час передати Україні F-16.

Грем закликав українських законодавців якнайшвидше ухвалити законопроект про мобілізацію. Окремо він заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку.

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