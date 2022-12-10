Ніяке врегулювання шляхом переговорів з Росією неможливе, і чим довше триває війна, тим дорожчою вона стає.

Війна в Україні може закінчитися тільки з поразкою російського президента Володимира Путіна.

Війська РФ повинні бути відкинуті до фактичних кордонів, що діяли до 24 лютого, пише в своїй колонці для The Wall Street Journal колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Ні Володимир Зеленський, ні український народ не можуть змиритися з іншим результатом після пережитої жорстокості. Ніякої угоди "земля в обмін на мир" не може бути, навіть якби Путін пропонував її, і навіть якби йому можна було довіряти, чого не можна сказати про нього", - зазначає британський політик.

Відео дня

За його словами, війна може закінчитися тільки одним способом, і питання лише в тому, як швидко це станеться.

"В інтересах всіх, у тому числі і Росії, щоб якомога швидше опустилася завіса над авантюрою Путіна. Не в 2025 році, не в 2024, а в 2023", - пише Джонсон.

Він підкреслив, що українців тероризують ракетами і безпілотниками, і світ не повинен продовжувати лише спостерігати за цим.

"Це моральна мерзенність, що мільйони людей ніч за ніччю залишаються без опалення, світла й води, не кажучи вже про триваючі та безладні вбивства мирних жителів. І чим довше Путін буде продовжувати свої безглузді атаки, тим довше триватиме глобальна економічна криза", - вважає Джонсон.

Також екс-прем'єр Британії відзначає серйозну небезпеку самозаспокоєння щодо наслідків зволікання. Якщо цю зиму завдяки проведеній підготовці країни, які розраховують на постачання російського газу, переживуть, то наступна зима може принести серйозні проблеми, коли запаси блакитного палива закінчаться і поповнити їх буде проблематично. "Невже ми дійсно збираємося чекати і пускати все на самоплив, поки Путін не відновить частину свого впливу?",- запитує Джонсон.

Він підкреслив, що Захід вже зараз має почати думати над додатковою військовою допомогою для України, щоб допомогти їй досягти своїх цілей, або, як мінімум, вигнати російських окупантів із територій, захоплених після 24 лютого.

За його словами, чим довше триватиме російська агресія, тим більше партнерам України доведеться витрачати фінансових ресурсів для військової підтримки Києва.

"Так давайте розділимо тягар і прискоримо фінал. Спочатку давайте надамо українцям необхідну допомогу проти повітряних атак. Києву потрібні безпілотні літальні апарати для виявлення місць запуску безпілотників і ракет, а також зенітні ракети для їхнього знищення. Іранські безпілотники мають такі ж двигуни, як скутери Vespa, тому літаки, щоб збити їх, не повинні бути швидкими. У багатьох країнах є літаки, які впораються з цим завданням", - пише Джонсон.

Джонсон також закликав надати Україні системи більшої дальності, такі як ATACMS. Це дозволить ЗСУ знищувати позиції, із яких росіяни запускають дрони й ракети. Також, пише Джонсон, Україні потрібно дати броньовану техніку, у тому числі танки, щоб швидко відбивати позиції.

"Я знаю виснажливий контраргумент про те, що збільшення поставок в Україну загрожує ескалацією. Звичайно ж, після майже року цього жахливого конфлікту ми можемо бачити, що це - повна нісенітниця", - підкреслив Джонсон.

Британський політик також зазначив, що Путін знає наслідки використання ядерної або іншої зброї масового ураження, тому не може її застосувати.

"Правда в тому, що він єдиний, хто боїться ескалації. Не загроза з боку НАТО "спровокувала" його на вторгнення. Десятиліття млявості й нерішучості Заходу щодо України спонукали хулігана зробити помилку. Захід спокутував цю невдачу приголомшливим проявом злагодженості та єдності з лютого. Ми повинні бути сильнішими й сміливішими. Ця справа йде тільки в одну сторону. Давайте допоможемо сміливим українцям довести справу до кінця, і чим швидше, тим краще", - підсумував Борис Джонсон.

Борис Джонсон та Україна

З перших днів повномасштабного вторгнення Борис Джонсон, ще прем'єр-міністр, був одним із локомотивів надання Україні всілякої підтримки.

Також він став чи не першим лідером країн Заходу, котрий відвідав навесні Київ після початку великої війни. Джонсон кілька разів приїжджав до України. 24 серпня президент України Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи.

У серпні під час чергового візиту Борис Джонсон заявив, що не можна проводити переговори з ведмедем, який їсть вашу ногу, маючи на увазі потенційні переговори з РФ. Також британський прем'єр виступив проти спроб певних західних лідерів "зберегти обличчя" Путіну.

Після своєї відставки він продовжив підтримувати Україну. Наприкінці жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон може створити новий фонд для підтримки України та відновлення її зруйнованої війною економіки.

Вас також можуть зацікавити новини: