Авіаційна активність ворога на сьогодні збільшилася у порівнянні з ситуацією, що була минулими вихідними.

Ймовірність ракетних ударів з боку росіян по Україні залишається, але Повітряні сили Збройних сил України готові їх відбивати. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вже минуло вісім днів, відколи був завданий ракетний удар 23 листопада. Тому зберігаємо спокій. Зрозуміло, що імовірність є, вона буде, ворог не відмовився від таких намірів. Але зрозуміло, що Повітряні сили, Збройні сили будуть робити все для того, щоб зменшити наслідки цих обстрілів, а саме - відбивати повітряну агресію ворога", - сказав він.

За його словами, авіаційна активність ворога на сьогодні збільшилася у порівнянні з ситуацією, що була минулими вихідними.

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Також він додав, що українські льотчики щодня знищують протиповітряну оборону противника та підтримуючі бойові дії наземних військ на фронтах.

Ракетний удар по Україні 23 листопада та його наслідки

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні. Ворожі ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони на тривалий час залишилися без тепло- і водопостачання.

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