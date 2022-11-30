Проте, як підкреслив представник розвідки, на сьогоднішній день ситуація доволі спокійна.

Російський ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів по Україні і проводить підготовку до цього.

"Ворог не полишає намірів завдавати ударів (по Україні - УНІАН) в будь-який момент... Але на сьогоднішній день ситуація доволі спокійна. Є планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються у східних регіонах країни. Якщо буде вихід сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації, то наше завдання - своєчасно попередити", - повідомив в ефірі інформаційного телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, зараз ворог проводить підготовку до нового нанесення ракетних ударів по Україні.

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"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде нанесено удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, це потребує часу", - підкреслив представник ГУР.

Ракетний терор РФ: що відомо

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, на підготовку до масованих ракетних ударів по Україні росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів.

Попередній ракетний удар росіяни здійснили 23 листопада, тоді Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них було збито.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Повітряні сили Збройних сил України готові до відбиття можливих ракетних ударів росіян.

Водночас 28 листопада 2022 року Ігнат наголосив, що наразі спостерігається висока авіаційна активність літаків Російської Федерації на півночі, півдні і сході. Він додав, що РФ може завдати ракетних ударів в будь-який момент.

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