Росіяни виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.
Він зазначив, що нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу демонстративно їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. З високою вірогідністю вони так само будуть оснащуватись крилами і GPS навігацією, як це зараз відбувається із 500 кілограмовими бомбами.
"Півторитонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще - це сучасні літаки F-16 або інші покоління "4+", здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах", - сказав він.
Ігнат зазначив, що поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби, тож вони несуть певну загрозу.
"Ворог застосовує ці бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, які їх запускають", - пояснив речник.
Росіяни б'ють по Україні авіабомбами - що відомо
Як повідомляв УНІАН, раніше Ігнат заявляв, що російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаті авіабомби, і такі дії ворога є для нас новою загрозою.
Російські окупанти за день застосовують до 20 плануючих авіабомб по всій лінії розмежування.
На початку березня армія Російської Федерації вперше використала проти України керовані бомби УПАБ-1500В. Їхня вага становить 1,5 тис. кг.
Раніше Ігнат підкреслював, що Збройним силам для протидії керованим авіабомбам необхідна сучасна авіація, яка допоможе відтісняти російські літаки якнайдалі від українських кордонів.