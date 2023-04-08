1,5-тонні бомби – це втричі більша потужність, ніж ворог застосовує зараз.

Росіяни виготовляють новий вид важких 1,5-тонних авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що нещодавно російський міністр оборони Сергій Шойгу демонстративно їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. З високою вірогідністю вони так само будуть оснащуватись крилами і GPS навігацією, як це зараз відбувається із 500 кілограмовими бомбами.

"Півторитонні бомби – це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти – це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще - це сучасні літаки F-16 або інші покоління "4+", здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах", - сказав він.

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Ігнат зазначив, що поки в України немає засобів, щоб збивати авіаційні бомби, тож вони несуть певну загрозу.

"Ворог застосовує ці бомби дистанційно. Поки що безкарно. Потрібно розуміти, що такі бомби завдають ударів з дистанції 50 плюс кілометрів і за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Тому їх поки нема чим діставати, саме літаки, які їх запускають", - пояснив речник.

Росіяни б'ють по Україні авіабомбами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Ігнат заявляв, що російські окупанти активно використовують проти українських військових крилаті авіабомби, і такі дії ворога є для нас новою загрозою.

Російські окупанти за день застосовують до 20 плануючих авіабомб по всій лінії розмежування.

На початку березня армія Російської Федерації вперше використала проти України керовані бомби УПАБ-1500В. Їхня вага становить 1,5 тис. кг.

Раніше Ігнат підкреслював, що Збройним силам для протидії керованим авіабомбам необхідна сучасна авіація, яка допоможе відтісняти російські літаки якнайдалі від українських кордонів.

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