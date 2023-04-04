Такі бомби здатні летіти на відстань до 70 кілометрів.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти за день застосовують до 20 плануючих авіабомб по всій лінії розмежування.

"Вони почали застосовувати плануючі бомби, які можуть летіти до 70 кілометрів. Противник застосовує до 20 таких бомб за день по всій лінії розмежування", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, для цього противник застосовує літаки Су-35 та Су-34, які запускають такі авіабомби, не входячи до зони ураження українських систем ППО. Тому для протистояння такій тактиці противника Україні потрібні більш сучасні системи протиповітряної оборони та більш сучасні літаки, які будуть відганяти літаки противника на більшу відстань, зазначив Ігнат.

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Використання крилатих авіабомб

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в ефірі інформаційного телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти почали активно використовувати проти українських військових крилаті авіабомби, і такі дії ворога є для Сил оборони новою загрозою. Летять вони до цілі по GPS-навігації. Вага однієї бомби досягає 500 кг.

За інформацією Defense Express, окупанти також застосували керовані плануючі бомби УПАБ-1500В. Вони оснащені інерційною і супутниковою системою навігації, а їхня бойова частина становить 1010 кг.

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