Арестович нагадав, що силам оборони доводиться вести війну з лінією фронту близько 1300 км, і всього є понад 2600 км кордону, який потрібно убезпечити.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії Збройним Силам України катастрофічно не вистачає важкого озброєння.

Про це заявив позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Rzeczpospolita.

Арестович нагадав, що силам оборони доводиться вести війну з лінією фронту близько 1300 км, і всього є понад 2600 км кордону, яку потрібно убезпечити.

"Для повноцінного та ефективного наступу нам не вистачає важкої техніки. Потрібно розуміти, що це не локальна війна – це найбільша континентальна війна з 1945 року. А з такою кількістю зброї ми не впораємося", – заявив Арестович.

Він також зазначив, що якби кожна країна Західної Європи підтримувала Україну з такою рішучістю, як Польща, то "ми б вже були у Владивостоці".

Війна в Україні: актуальні дані

Станом на 3 серпня 2022 року на Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку вів обстріли артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, виїмка, Берестове, Бахмутське.

Завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка - Яковлівка та Семигір'я - Кодема.

На напрямках Володимирівка - Соледар та Покровське - Бахмут бойові дії тривають.

На напрямку відродження - Кодема та Доломітне - Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався поліпшити тактичне становище, безрезультатно, з втратами відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовані неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

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