На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

Окупанти безуспішно наступали на населені пункти Бахмутського напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що на Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

"На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки. На Бахмутському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, вів обстріли артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

На напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

Як писав УНІАН, українські воїни знешкодили ворожу ДРГ на Слов'янському напрямку. Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

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