А першу чергу "циркони" отримає корабель "Адмірал Горшков"

Збройні сили Російської Федерації отримають комплекси гіперзвукових крилатих ракет"Циркон". Постачання почнуться в найближчі місяці.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час параду на честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурзі.

"Флот успішно, з честю виконує стратегічні завдання на рубежах нашої країни і в будь-якому районі Світового океану, має високу готовність до активних дій своїх берегових, надводних, повітряних, підводних сил і засобів. Вони постійно вдосконалюються. Досить згадати новітні, що не мають аналогів у світі гіперзвукові ракетні комплекси "Циркон", для яких немає ніяких перешкод. Шановні товариші, їх постачання в Збройні Сили Росії почнеться в найближчі місяці", - заявив Путін.

При цьому він вказав, що "циркони" спочатку отримає корабель "Адмірал Горшков". Крім того, президент РФ заявив, що нібито можливості цих ракет безмежні, а "район несення служби корабля, оснащеного гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон", буде обраний, виходячи з інтересів безпеки Росії".

Варто відзначити, що гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики невідомі, але вона здатна розвивати швидкість понад 9,5 тисячі кілометрів на годину.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 лютого 2019 року президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним Зборам, Російська гіперзвукова морська ракета "Циркон" матиме швидкість дев'ять махів і дальність польоту більше тисячі кілометрів.

Після цього російські ЗМІ повідомили, що цілями російських ракет"Циркон" у разі загрози Москві з боку Вашингтона можуть стати п'ять військових центрів прийняття рішень в США.

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