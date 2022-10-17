РФ планує наносити удари по Україні ракетами великої дальності іранського виробництва.

Для захисту від балістичних ракет, які РФ планує отримати від Ірану, Україні потрібні нові системи протиповітряної оборони.

Про це на брифінгу повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, наразі в розпорядженні Сил оборони, на жаль, немає відповідних засобів для ефективного знищення цих балістичних ракет.

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"Будемо сподіватися на світову спільноту, яка не допустить цього (масованих руйнівних ракетних ударів – УНІАН), і наші союзники зможуть посприяти цьому (в отриманні нових систем ППО – УНІАН)", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що з надходженням нових засобів ППО українська протиповітряна оборона буде більш надійною.

Спікер додав, що нещодавно в Україні з’явилась німецька система протиповітряної оборони IRIS-T, яка, ймовірно, сьогодні показала перші результати на південному напрямку.

Росія могла куиити нові ракети для ударів по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання The Washington Post з посиланням на посадових осіб у галузі безпеки із США та країн-союзників повідомило, що Іран планує відправити до Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar для війни проти України.

16 жовтня стало відомо, що Франція надасть нашій державі системи протиповітряної оборони та розширить програму навчання бійців української армії.

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