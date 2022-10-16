Перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах в Ірані.

Іран планує передати Російській Федерації балістичні ракети класу "земля – земля" для війни проти України. Такого висновку дійшла розвідка однієї з союзних США держав.

США та Україну розвідники вже поінформували. Про це The Washington Post розповіли двоє американських чиновників.

Зазначається, що перша партія ракет Fateh-110 і Zolfaghar уже готується на заводах. Ці балістичні ракети малої дальності можуть вражати цілі на відстані до 300 і 700 км відповідно.

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За даними видання, Іран має один з найбільших і найрізноманітніших арсеналів ракет малої та середньої дальності на Близькому Сході.

"Найновіші версії Fateh-110 і Zolfaghar вважаються одночасно потужними й досить точними на відносно коротких відстанях. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам ракет направляти їх під час остаточного наближення до цілі", – пише газета.

Допомога Ірану у війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у іранської сторони тисячу дронів-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

За даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників.

Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.

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