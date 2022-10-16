Міністр оборони Франції розповів про розширення програми навчання українських військових.

Франція надасть Україні системи протиповітряної оборони та розширить програму навчання українських військових.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю Le Parisien.

Зазначається, що до двох тисяч українських військових будуть розміщені у військових частинах у Франції, чергуючись для проходження кількатижневої бойової підготовки, більш спеціалізованої підготовки з логістики та інших потреб, а також для навчання на обладнанні, яке постачає Франція.

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"Ми зважаємо на той факт, що війна, на жаль, триватиме. Нове покоління солдатів також має бути навчене, щоб витримати дистанцію", - заявив міністр.

Військова допомога Франції Україні - що треба знати

Наприкінці травня стало відомо, що українська армія вже отримала й застосовує на передовій 12 французьких самохідних 155-мм артилерійських установок Caesar, які можуть з високою точністю уражати супротивника на відстані 20 км і більше. Максимальна дальність стрільби цих артустановок становить 42 км. За хвилину вони здатні робити шість пострілів.

Пізніше повідомлялося, що українська армія отримає додаткову партію цих самохідних артустановок.

Варто зазначити, що після того, як РФ 10 жовтня здійснила масований ракетний удар по Україні, унаслідок якого загинули 20 осіб, міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що Україна якомога швидше отримає нові системи ППО.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Україна і Франція підписали угоду про надання Україні грантів у секторі безпеки та оборони.

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, угода дозволяє Франції поставляти зброю Україні відповідно до ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.

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