Видання зазначає, що трансатлантична напруженість ще ніколи не була такою напруженою за весь час існування НАТО.

Україна може програти війну з Росією, якщо Європа не зробить нові кроки, щоб заповнити нестачу зброї. Про це йдеться у виданні The Times.

Видання зазначає, що смерть Навального - практично єдиного політичного суперника Путіна - продемонструвала жорстоке падіння Росії в грубу диктатуру.

Президент Зеленський також попередив Захід, і зокрема Вашингтон, що Україна зараз переживає найпохмуріші дні війни. Якщо обіцянка підтримки Заходу не буде виконана у вигляді негайного постачання боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, Україна вважатиме неможливим довго чинити опір Росії, не кажучи вже про те, щоб витіснити агресора.

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Як пише The Times, попередження Зеленського прийшло разом з поганими новинами з української лінії фронту. Після довгої, сміливої та кривавої оборони Авдіївки українське військове командування наказало відступити з міста, яке має вирішальне значення для зупинки подальшого просування Росії на Донбас. Причина проста: нестача боєприпасів і засобів ППО для захисту оточеного міста.

"Це була гірка і одночасно символічна поразка", - пише видання. Путін, якого бачили публічно усміхненим з приводу смерті Навального, святкував захоплення Авдіївки. Він направив бурхливі вітання російським військам, заявивши, що конфлікт в Україні є боротьбою "не на життя, а на смерть".

Президент США Джо Байден жорстко "пройшовся" по Конгресу за відмову санкціонувати 60 мільярдів доларів, виділених адміністрацією на допомогу Україні.

Прем'єр-міністр Латвії заявив The Times, що європейським членам НАТО доведеться піти на жертви заради збільшення витрат на оборону, якщо США хочуть зберегти прихильність захисту Європи.

"Попередження своєчасне. НАТО скоро відзначить своє 75-річчя, але трансатлантична напруженість ще ніколи не була такою напруженою", - пише видання.

Як зазначається, лише деякі члени НАТО витрачають рекомендовані 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Великобританія - одна з них, але Франція, Італія, Німеччина та інші як і раніше не в змозі внести одного відсотка.

"Вибір тепер очевидний. Україні загрожує поразка, якщо Європа не зробить більше, щоб заповнити нестачу зброї і допомоги", - пише The Times.

Це буде "дорого і болісно", але Путін показав, що поставлено на карту.

"Його націоналістична войовничість - це не тільки трагедія для небагатьох хоробрих росіян, які кидають виклик Кремлю; це загроза для всіх країн, що знаходяться під прицілом Росії, особливо для країн Балтії", - резюмують в The Times.

Росія може розширити війну проти України і на інші країни. Таку думку генеральний інспектор Збройних сил ФРН генерал-лейтенант Карстен Бройєр.

За його словами, зараз видно ознаки війни на виснаження, а подальші події залежатимуть насамперед від того, як Кремль забезпечуватиме фронт і скільки ще військових він вирішить відправити в Україну.

Генерал попереджає, що Європі слід бути готовою до військового конфлікту через 5-8 років.

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