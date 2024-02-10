Він зазначив, що необхідна не тільки готовність особового складу і матеріальне постачання, а й зміни в менталітеті суспільства і самих військових.

Росія може розширити війну проти України на інші країни, і Європі слід бути готовою до військовому конфлікту через 5-8 років. Як пише DW, таку думку генеральний інспектор Збройних сил ФРН генерал-лейтенант Карстен Бройєр висловив у інтерв'ю німецьким ЗМІ.

Якщо вивчити думки аналітиків і побачити, "яку потенційну військову загрозу являє собою Росія, то це означає для нас п'ять-вісім років підготовки", сказав Бройер, при цьому зазначивши, що це не означає, що війна обов'язково відбудеться.

При цьому Бройєр бачить у діях президента РФ Володимира Путіна намір розширити війну за межі України.

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"Я дізнаюся про це по тому, що він (Путін) пише і говорить, а також по його діям в Україні", - пояснив німецький генерал. Крім того, він відзначив той факт, що Росія за рішенням Госдуми перейшла на військову економіку.

Він зазначив, що підвищення боєздатності до рівня вимог воєнного часу означає не лише готовність особового складу та матеріальне постачання, а й необхідність змін у менталітеті суспільства та самих німецьких військових.

На думку Бройера, в даний час видно ознаки війни на виснаження, а подальші події будуть залежати насамперед від того, як Кремль буде постачати фронт і скільки ще військовослужбовців вирішить відправити в Україну.

У той же час Бройер відреагував на висловлювання критиків, які звинувачують захід у постачанні Києва озброєнням лише в обсязі, достатньому для продовження війни, але не для її успішного завершення. "Я дійсно не бачу, щоб де-небудь існувало свідоме обмеження допомоги", - вказав він.

Чи може Росія напасти на Європу - думки

Інформацію про можливу війну між НАТО і РФ першими опублікували журналісти Bild, які прогнозували, що РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" почнуться в 2025-му.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також зазначав, що країнам-членам НАТО варто готуватися до можливого вторгнення Росії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен днями заявив, що Росія озброюється дуже швидко, і ймовірний варіант, коли вона може напасти на НАТО вже через три роки.

Водночас колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін програє у разі прямого протистояння Росії з Альянсом.

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