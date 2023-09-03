2 вересня мешканка Краматорська зробила яскраве фото в червоній сукні на тлі ракети, всупереч забороні фотографувати подібні речі.

Під час ракетного обстрілу РФ, який припав на Краматорськ (Донецька область) вдень 2 вересня, особливо відзначилася одна українка.

Вона зробила селфі в яскравій червоній сукні на тлі боєприпасу, всупереч офіційній забороні влади України знімати місця попадання ракет, військову техніку та інші деталі про війну, які можуть використати окупанти проти нашої країни. У зв'язку з цим з жінкою були змушені провести "роз'яснювальну" бесіду патрульні, повідомляє "Типичный Краматорск".

Деталі про це розповів прес-офіцер патрульної поліції Краматорська та Слов'янська Ксенія Яцен для Kramatorsk Post.

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"Патрульні, які працювали на місці події, встановили особу жінки, перевірили її за наявними базами, а також провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої безвідповідальної поведінки і відправили додому", - наголошується в повідомленні.

Ракетний обстріл Краматорська 2 вересня - деталі

Нагадаємо, окупанти організували черговий ракетний обстріл Краматорська вдень 2 вересня. Про його наслідки повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначав, що жертв серед населення немає. Однак ворог у рамках атаки зруйнував дорожнє полотно, пошкодив чотири будинки та зачепив місцеве кладовище (зруйновано 20 могил українців).

Зазначалося, що місто військові РФ обстріляли з РСЗВ, одна з ракет залетіла у квартиру, але не розірвалася.

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