Прокуратура почала розслідування за фактом загибелі чоловіка та поранення жінки.

Російські окупанти пізно ввечері 14 серпня завдали удару по місту Краматорськ на Донеччині із зенітно-ракетного комплексу С-300. Ворог вкотре атакував цивільне населення та інфраструктуру регіону.

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, росіяни поцілили в складські приміщення, де зберігалися харчові продукти. Внаслідок обстрілу виникла можежа, а під завалами опинилися двоє вантажників.

"Тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий. Крім того, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірник підприємства", - зазначили в прокуратурі.

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У відомстві додали, що розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня близько 4-ї ранку Росія завдала ракетного удару по Україні. Терористи випустили щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. В результаті сили протиповітряної оборони України знищили 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Водночас, по Дніпропетровській та Запорізькій областях ворог вдарив зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

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