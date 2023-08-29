Родина повернулася до Львова і планує лишитися там жити.

Родина Степаненків, яка торік навесні потрапила під ракетний обстріл залізничного вокзалу Краматорська, повернулася до Львова після року реабілітації та протезування у США. Про це повідомляться на сторінці Першого медоб'єднання Львова у Facebook.

Внаслідок обстрілу мама Наталя втратила одну ногу, а її тоді ще 11-річна донька Яна – обидві нижні кінцівки. У квітні 2022 року їх кілька місяців лікували у львівському центрі "НЕЗЛАМНІ", який тоді тільки розбудовувався. Згодом маму та доньку відправили на подальшу реабілітацію до США. З ними поїхав син та брат Ярослав. Протягом року родина жила у місті Сан-Дієго. Там Наталя і Яна стали на протези.

Нещодавно сімейство Степаненків повернулося до Львова і сьогодні зустрілося зі своїми лікарями – спеціалістами Дитячої лікарні Святого Миколая та реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ".

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"Я дуже рада повернутися додому, дуже сумувала за лікарями, дуже сумувала за Україною", – каже Яна Степаненко.

Дівчинка успішно пройшла у США реабілітацію і робить надзвичайні успіхи. Яна не лише впевнено ходить на протезах, а й їздить на велосипеді та самокаті.

Медики зазначають, що допоки дівчинка росте, їй щороку потрібно буде змінювати протези. Все своє дорослішання вона потребуватиме якісної дитячої реабілітації, яку їй зможуть надати у дитячій лікарні та реабілітаційному центрі.

Наразі Степаненки планують лишитися жити у Львові. Двійнята обирають школу, до якої ходитимуть.

"У центрі "НЕЗЛАМНІ" мама та донька продовжать своє відновлення. А щойно Яні настане час замінити протези, їх виготовлять у нашій майстерні протезування", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Краматорську у квітні 2022 року

8 квітня 2022 року Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська на Донеччині. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, які очікували на евакуацію до безпечніших областей України.

Внаслідок атаки загинула 61 цивільна людина, ще 121 – отримала поранення.

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