Операція ЗСУ на території Росії триває.

Повітряні сили показали, як українська авіація завдає ударів авіабомбами GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах в Курській області.

Відео роботи опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. На цих кадрах можна побачити, як український пілот готується до вильоту.

"Планування операції, програмування засобів ураження, бойовий виліт, високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня! Невпинно і самовіддано. Український МіГ-29 застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER по мостових переправах на Курщині. Пілота впізнали?" - додав Олещук.

Знищення мостів в Курській області

Як відомо, військова операція на території Росії триває з початку серпня. Українським військам вдалося уразити всі три мости через річку Сейм. Мова йде про конструкції у населених пукнтах Глушково, Зване та Кариж.

Ці удари значно повпливали на логістику російських військ, тому солдатам країни-агресора довелося активно будувати на Курщині переправи. Українські бійці вже публікувала кадри знищення таких переправ.

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