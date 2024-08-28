Цього разу її звели біля селища Званне.

Російські військові звели чергову понтонну переправу через річку Сейм в Курській області, де Збройні сили України раніше уразили всі мости.

Супутникові знімки конструкції публікує у мікроблозі X журналіст Радіо Свободи Марк Крутов. За його словами, четверту переправу побудували неподалік населеного пункту Званне у Глушковському районі.

Конструкцію можна побачити на фото від 26 серпня, за 1,8 кілометра від пошкодженого мосту. До цього росіяни будували понтонні мости між Званним і Глушково, на схід від Глушково та у населеному пункті Кариж.

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Бої в Курській області

Згідно з останньою заявою Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, під контролем українських військ перебуває 1 тисяча 294 квадратних кілометри території Курщини.

Росія перекинула на захист регіону близько 30 тисяч своїх військовослужбовців. Міноборони Росії заявило про "відбиття 11 атак штурмових груп противника" в напрямку населених пунктів Бірки, Кульбаки, Крем'яне та Мала Локня.

За даними України, за час проведення військової операції на території РФ в український полон потрапили майже 600 російських солдатів. 24 серпня відбувася обмін. Додому повернулися 115 українських захисників, а Росії передали строковиків.

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