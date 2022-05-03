У Кіровоградській області є загиблі та поранені.

Українська ППО збила три ворожі ракети, випущені по Одеській області.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що сьогодні ворог вкотре завдав ракетного удару по декількох регіонах України.

"На південному напрямку, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема, Одеська та Кіровоградська області. Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області, на жаль, є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одеську область, збиті силами ППО", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони України збили три ворожі крилаті ракети, дві з яких прямували у бік Вінниці, третю – поблизу Києва.

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