Дві інші російські ракети прямували у бік Вінниці.

Сили протиповітряної оборони України збили три ворожі крилаті ракети, дві з яких прямували у бік Вінниці, третю – поблизу Києва.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram.

"Обидві крилаті ракети, що летіли на Вінницю, збиті нашими славними військовими ППО", - написав він.

Трохи пізніше Геращенко додав повідомлення про ще одну збиту ворожу ракету.

"Ще одну крилату ракету щойно збила наша ППО на підльоті до Києва в районі Одеської траси", - повідомив він.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові, Дніпрі, Київській та Кіровоградській областях пролунали потужні вибухи.

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