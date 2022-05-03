Сили протиповітряної оборони України збили три ворожі крилаті ракети, дві з яких прямували у бік Вінниці, третю – поблизу Києва.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram.
"Обидві крилаті ракети, що летіли на Вінницю, збиті нашими славними військовими ППО", - написав він.
Трохи пізніше Геращенко додав повідомлення про ще одну збиту ворожу ракету.
"Ще одну крилату ракету щойно збила наша ППО на підльоті до Києва в районі Одеської траси", - повідомив він.
Нагадаємо, що сьогодні у Львові, Дніпрі, Київській та Кіровоградській областях пролунали потужні вибухи.
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