Євгеній Звіздовський нагадав, що фото з місця "прильоту" не можна оприлюднювати.

Голова Долинської міської територіальної громади Кіровоградської області Євгеній Звіздовський повідомив про приліт російської ракети.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Пост опубліковано близько 30 хвилин тому.

"Маємо приліт ракети на території громади! Фото не виставляти! Без паніки", - наголосив Звіздовський.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти завдали ракетний удар по Львову. У місті пошкоджено електропідстанції, також спостерігаються перебої з роботою інтернету.

Крім того, повідомлялося, що у Дніпрі, Київській та Кіровоградській областях пролунали вибухи.

Також ЗСУ збили три ворожі крилаті ракети, дві з яких прямували у бік Вінниці, третю – поблизу Києва.

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