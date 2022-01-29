Їх нібито сховали в "безпечних місцях" на Заході країни.

Українська розвідка нібито вивезла всі секретні документи з Києва в західну частину країни. Їх нібито сховали в "безпечних місцях".

Про це пише Washington Post

Зазначається, що президент Володимир Зеленський зі своєю командою не виключають повномасштабного нападу Російської Федерації. У зв'язку з цим Україна отримує військову допомогу від союзників, в тому числі та зброю.

"Українська розвідка перемістила конфіденційні файли та обладнання зі своєї штаб-квартири в столиці в безпечні місця на заході країни", - йдеться в повідомленні.

28 січня 2022 року Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація до кордонів України в цілому стягнула близько 130 тисяч військових, з урахуванням морського і авіаційного потенціалу.

28 січня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально готується до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації на кордонах. Також він оцінив ймовірність вторгнення Росії.

"Ймовірність атаки є, вона нікуди не пішла. Вона була в 2021 році така ж. У 2020 році вона була меншою. У 2019 році вона після "нормандського формату" була ще меншою", – сказав президент.

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