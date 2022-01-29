Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації, Польща має бути готова до найгіршого сценарію.

У разі вторгнення РФ в Україну і початку повномасштабної війни, Польща очікує на своєму кордоні до мільйона біженців.

Про це повідомило Польське радіо.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми маємо враховувати наплив справжніх біженців, які рятуються від смерті", - заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік.

За його словами, Польща має бути готова до найгіршого сценарію і прийняти навіть мільйон людей.

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"Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні або не такі радикальні сценарії, але ми маємо бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з'явитися на нашому східному кордоні", - сказав він.

Як зазначив Вонсік, вже зараз в Польщі йде підготовка переходів, медичного обслуговування, проживання та харчування. Він також додав, що, згідно з Женевською конвенцією, біженці перебуватимуть під захистом Польщі.

"Там, де насправді є біженці, ми маємо їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не підемо від цього і не будемо від цього захищатися", - сказав віце-міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Вонсік також закликав не піддаватися на істерику і паніку. "У нас ще Олімпіада попереду. Здається, Путін має настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить ніяких рішучих кроків до закінчення Олімпіади, тому що це може налаштувати китайську сторону проти нього", - зазначив Вонсік.

Російська агресія:

28 січня 2022 року Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація до кордонів України в цілому стягнула близько 130 тисяч військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.

28 січня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально готується до будь-яких сценарієв розвитку ситуації на кордонах.