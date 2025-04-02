До розробки програмного забезпечення даного безпілотника причетна російська компанія Kaspersky.

Військові ЗСУ вполювали рідкісний російський дрон "Альбатрос М5", який оснащений нейромережею. Про це повідомили військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Вперше збиваємо рідкісний російський дрон "Альбатрос М5", - заявили в бригаді.

Військові зазначили, що цей розвідувальний дрон обладнаний нейромережею, яка в реальному часі може визначати людей на сканованій території.

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Варто додати, що команда українських активістів "КіберСпротив" спільно з волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm з’ясували, до розробки програмного забезпечення даного безпілотника причетна російська компанія Kaspersky.

Завдяки її внеску "Альбатрос М5" був оснащений функціоналом "машинного зору", що дозволило автоматизувати процес пошуку, селекції та відстеження виявлених цілей.

Війна в Україні - застосування дронів

Українські інженери створили морський безпілотник нового покоління під назвою "Катран". Він має значно більше можливостей, ніж його попередники.

За його словами, "Катран" є розробкою української компанії Military Armored Company HUB. Безпілотник оснащено торпедами, мініганом, кулеметом, переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК) та іншою зброєю. Дрон "спокійно долає" відстань у понад 1 000 кілометрів, завдає ударів та виконує розвідувальні місії.

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