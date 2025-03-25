Дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК, а також може долати відстані більше 1 000 кілометрів.

Українські інженери створили морський безпілотник нового покоління під назвою "Катран". Він має значно більше можливостей, ніж його попередники. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, "Катран" є розробкою української компанії Military Armored Company HUB. "Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі", - повідомив міністр.

Безпілотник оснащено торпедами, мініганом, кулеметом, переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК) та іншою зброєю. Дрон "спокійно долає" відстань у понад 1 000 кілометрів, завдає ударів та виконує розвідувальні місії.

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"Катрану" не потрібен окремий РЕБ, він також має вбудовану систему автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток, запевняє Федоров.

"Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни. Пишаюсь українським розробниками з кластера Brave1 — ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу", - додав міністр.

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Як писав УНІАН, у лютому на виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили вітчизняну крилату ракету "Трембіта". Зазначається, що вона здатна розвивати швидкість до 400 км/год та летіти на відстань до 200 км.

11 березня стало відомо, що в Україні створили дрон, здатний нести на собі інші БПЛА. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що система переносить FPV-безпілотники, щоб ті знищували цілі в тилу ворога.

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