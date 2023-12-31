Порівнюючи дані обох сторін в ISW дійшли висновку, що половина БПЛА долетіла до цілей.

Українські безпілотники минулої доби атакували багато з намічених цілей у Росії.

Як зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни, це можна припустити, судячи з різниці у звітних даних. В ISW нагадали, що в ніч на 30 грудні українські військові провели велику серію ударів по цілях в Росії.

Західні та українські ЗМІ з посиланням на джерела у сфері безпеки України повідомляли, що наші війська запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська.

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Водночас Міноборони країни-агресорки заявляло про перехоплення 32 БПЛА в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях. За словами аналітиків, розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.

Атака по території РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, вдень у суботу, 30 грудня, Сили оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах у російському Бєлгороді.

Руйнування цивільної інфраструктури Бєлгорода відбулось в результаті неефективної роботи російської протиповітряної оборони.

У ніч на суботу, 30 грудня, наші військові здійснили комбінований удар по російських військових об'єктах,

За даними ЗМІ, цілями безпілотників, зокрема, стали "Брянський хімічний завод ім. 50-річчя СРСР", а також "Кремній Ел" в Брянську, де виробляли електроніку для бойових ракетних комплексів. Крім того, атаковано об'єкти військової інфраструктури супротивника, які знаходяться в Москві, Твері, Тулі й Бєлгороді.

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