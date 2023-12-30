Військово-промисловому комплексу ворога завдано значної шкоди, з'ясували журналісти.

У ніч на суботу, 30 грудня, Сили оборони України здійснили комбінований удар по російських військових об'єктах, які знаходяться в різних областях РФ.

Українські воїни використали десятки дронів різних типів, і ворожому військово-промисловому комплексу завдано значної шкоди, повідомляє Liga.net, посилаючись на відомості джерела в спецслужбах нашої країни.

За його даними, цілями безпілотників, зокрема, стали "Брянський хімічний завод ім. 50-річчя СРСР", а також "Кремній Ел" в Брянську, де виробляли електроніку для бойових ракетних комплексів. Крім того, атаковано об'єкти військової інфраструктури супротивника, які знаходяться в Москві, Твері, Тулі й Бєлгороді.

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"Попри те, що частина дронів була збита російською протиповітряною обороною, "значна" частина досягла цілей", - з'ясували журналісти.

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30 грудня Міноборони РФ стверджувало, що "відбило" атаку дронів, які були в небі над Московською, Курською, Орловською та Брянською областями.

Російська сторона повідомила, що у ніч на суботу була здійснена атака 32 невідомими безпілотниками. Російське Міноборони, як завжди, відзвітувало, що змогло впоратися з усіма безпілотниками, залученими до атаки. Водночас у російських Telegram-каналах повідомили про нічні "прильоти".

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