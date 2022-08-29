Тепер він буде працювати проти ворога.

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України показали новий трофей - російський танк Т-80.

Відповідне відео опублікував офіцер 95 ОДШБр ЗСУ Юрій Кочевенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На думку військових, це "парадний екземпляр" з мінімальним для такого типу техніки пробігом.

Відео дня:

"Відразу кинулося в очі, що у танка пофарбовані в білий колір катки і деякі елементи броні. А потім з'ясувалося, що і пробіг майже нульовий, хоча сама машина не нова. Так що це якийсь показово парадний екземпляр", - написав Кочевенко.

Використання такого танка на фронті свідчить про те, що росіяни "вже вигрібають все, що можна і все, що їздить", вважає офіцер бригади.

"Тепер він буде бити російських окупантів. А якщо і буде брати участь в параді, то тільки в параді Перемоги України. Вірте в Збройні Сили України", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше бійці артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України захопили самохідну артилерійсько-мінометну установку 2С9 "Нона". Вони розповіли, як використовують її в боротьбі з російськими окупантами.

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