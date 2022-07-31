Бійці повідомили про особливості роботи з 2С9 "Нона" та знищені цілі.

У боях з російськими окупантами бійці артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ захопили трофей, який тепер використовують для знищення ворога. Йдеться про самохідну артилерійсько-мінометну установку 2С9 "Нона". Миколаївські десантники повідали про особливості використання техніки і знищені з її допомогою цілі.

Відео з розповіддю бійців опублікував прес-центр командування Десантно-штурмовими військами ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook.

"Особливості роботи: вона маневрена, вона швидка. Швидко приходить до бою. Основне завдання — це в першу чергу знищення противника, як живої сили, так і ворожої техніки", — заявив один з бійців 79-ї бригади.

Інший воїн похвалив 2С9 "Нона" за маневреність і точність. Він також перерахував цілі, які миколаївські десантники підірвали за допомогою цієї САУ. Список включає 1 танк, 3 ББМ "Тигр", 1 БМП та іншу автомобільну техніку. Артилерійсько-мінометна установка використовується бійцями як вдень, так і вночі.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, бійці з 1-го батальйону 95 ОДШБр отримали танк Т-72 окупантів — у відмінному стані і майже без пробігу. А в середині липня воїни 128-ї бригади обзавелися трофейними гранатометами та іншим озброєнням.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: