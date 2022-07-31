У боях з російськими окупантами бійці артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ захопили трофей, який тепер використовують для знищення ворога. Йдеться про самохідну артилерійсько-мінометну установку 2С9 "Нона". Миколаївські десантники повідали про особливості використання техніки і знищені з її допомогою цілі.
Відео з розповіддю бійців опублікував прес-центр командування Десантно-штурмовими військами ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook.
"Особливості роботи: вона маневрена, вона швидка. Швидко приходить до бою. Основне завдання — це в першу чергу знищення противника, як живої сили, так і ворожої техніки", — заявив один з бійців 79-ї бригади.
Інший воїн похвалив 2С9 "Нона" за маневреність і точність. Він також перерахував цілі, які миколаївські десантники підірвали за допомогою цієї САУ. Список включає 1 танк, 3 ББМ "Тигр", 1 БМП та іншу автомобільну техніку. Артилерійсько-мінометна установка використовується бійцями як вдень, так і вночі.
Нагадаємо, вчора, 30 липня, бійці з 1-го батальйону 95 ОДШБр отримали танк Т-72 окупантів — у відмінному стані і майже без пробігу. А в середині липня воїни 128-ї бригади обзавелися трофейними гранатометами та іншим озброєнням.
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