Бойовий прапор окупанти кинули на полі бою, поспіхом залишаючи позиції.

Воїни 128 бригади взяли як трофей бойовий прапор 150 мотострілкової дивізії російської армії – копію прапора перемоги, встановленого в 1945 році над Рейхстагом.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Трофей здобули у ході бойового зіткнення на південно-східному напрямку. Воїни вибили загарбників з позицій, тому вони панічно тікали, залишивши на місці амуніцію, боєприпаси, продукти тощо.

"Серед інших трофеїв наші бійці виявили й бойовий прапор – точну копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над рейхстагом. На прапорі нанесена абревіатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Яка розшифровується так: "150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у бригаді, цей прапор використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії – створена в 2016 році 150 мотострілкова Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова дивізія, яка належить до Південного військового округу росармії й дислокується в Ростовській області. Влітку 2018 року дивізії присвоєно почесне найменування Ідрицько-Берлінської.

"Але почесні найменування не допомогли ідрицько-берлінській дивізії, її вояки так тікали від штурмовиків 128 бригади, що кинули навіть свій прапор", - додали воїни.

Як повідомляв УНІАН, раніше наші захисники знову "затрофеїли" ворожу техніку – цього разу танк російських окупантів Т-72 – який тепер буде знищувати своїх же.

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