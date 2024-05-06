Українські десантники все ще утримують кілька позицій в Новомихайлівці, - ЗМІ

Наступними селами, які опиняться під ударами росіян після Новомихайлівки, стануть Парасковіївка та Костянтинівка.

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади утримують ще кілька позицій на дачах на півночі Новомихайлівки під окупованою Мар‘їнкою Донецької області.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у 79 бригаді, кілька позицій на дачах все ще залишаються під контролем ЗСУ, хоч 29 квітня українська OSINT-спільнота DeepState позначила останню ділянку Новомихайлівки – дачі за річкою Сухі Яли "червоним", тобто окупованою територією.

23 квітня Міноборони Росії заявило про захоплення всієї Новомихайлівки. Як пише УП, ця інформація не відповідає дійсності.

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Наступними селами, які опиняться під ударами росіян після Новомихайлівки, стануть Парасковіївка та Костянтинівка.

Новомихайлівка - яка ситуація зараз

Як повідомляв УНІАН, в Росії заявили про нібито повне захоплення Новомихайлівки Донецької області. Проте частину цього населеного пункту досі контролюють Сили оборони України.

Командир 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шматалюк повідомив, що та частина Новомихайлівки, де перебуває противник, знаходиться "під нашим вогневим контролем, що є немаловажливим".

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