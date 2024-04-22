Зараз біля 10 військових частин ворога – дві бригади та вісім полків – здійснюють штурмові дії на тому напрямку, розповів Шматалюк.

В Росії заявили про нібито повне захоплення Новомихайлівки Донецької області. Проте частину цього населеного пункту досі контролюють Сили оборони України.

Про це повідомив в коментарі ТСН повідомив командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шматалюк. За його словами, та частина Новомихайлівки, де перебуває противник, знаходиться "під нашим вогневим контролем, що є немаловажливим".

"Десь відсотків 15-20 ще утримують підрозділи 79-ї бригади. Ми не збираємося рухатися нікуди, крім як уперед", – наголосив він.

Зазначається, що за кілька місяців боїв за Новомихайлівку бійці бригади спалили там понад 300 одиниць російської техніки. Щодня на одну позицію українських військ може припадати понад 10 ворожих атак, уточнила журналістка ТСН.

Шматалюк наголосив, що росіяни очікували зайняти цей населений пункт спочатку в січні, потім – в лютому. Дедлайни кожного разу змінювалися, проте досі мети ворог не досяг.

"Зараз біля 10 військових частин – дві бригади та вісім полків – здійснюють штурмові дії. Тактика – навали, мʼясні штурми. Противник іде вперед, втрачає особовий склад, на їхнє місце відправляють нових", – розповів комбриг.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Попри негоду, російські окупаційні війська продовжують штурми на Оріховському та Херсонському напрямках. Лише тільки за минулу добу ворог втратив понад сотню солдатів.

Крім того, ворог не припиняє штурмів міста Часів Яр Донецької області. Речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин розповів, що проти українських підрозділів там воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Біля 20-25 тисяч окупантів намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього.

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