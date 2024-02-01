810-та бригада вирушила воювати в Україну в лютому 2022 року з досить сучасними танками Т-80.

У 1980 році 810-а гвардійська бригада морської піхоти ВМФ СРСР, що базувалася в Севастополі на Кримському півострові, мала в своєму розпорядженні батальйон танків Т-55 випуску 1950-х років.

У 2024 році 810-а гвардійська бригада морської піхоти ВМФ Росії, що воює у Херсонській області на півдні України, має у своєму розпорядженні батальйон танків Т-55 випуску 1950-х років, пише Forbes.

810-та бригада вирушила воювати в Україну в лютому 2022 року з досить сучасними танками Т-80. Але потім бригада була двічі знищена українськими військами і втратила багато, якщо не всі, свої Т-80.

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Таким чином, бригада, як і велика частина російських військових, вирушила в минуле і переозброїлася старою зброєю, яку Кремль витягнув з довгострокового зберігання. Т-55 810-ї бригади з'явилися в недавньому репортажі російської новинної програми пропагандистів.

"Як 810-а перенеслася в 1980-ті, не секрет. Бригада чисельністю 2500 осіб, яка колись вважалася "елітною", перебувала на півночі Херсонської області, коли восени 2022 року українські війська почали свій перший великий контрнаступ",-зазначають журналісти.

В середині вересня 2022 року український Генеральний штаб заявив, що чисельність 810-ї бригади скоротилася до 15 відсотків від початкової чисельності, а ті, що вижили відмовляються воювати.

Кремль відтворив 810-ту бригаду наприкінці 2022 - початку 2023 року і передислокував її назад на південь України - цього разу в Запорізьку область, на схід від Херсона.

У червні 2023 року український корпус розпочав контрнаступ - другий за два роки - і під час повільного та дорогого наступу через траншеї та мінні поля просунувся на 10 миль до утримуваного Росією Мелітополя, що за 50 миль на південь від попередньої лінії фронту. Вони завдали великих втрат обороняючим росіянам, а 810-а бригада була розгромлена.

Десантники замінили морську піхоту в Запоріжжі, давши 810-й бригаді можливість відновитися вдруге. Восени 2023 року бригада повернулася на Херсонщину. На той час українці підійшли до річки Дніпро.

У жовтні 2023 року морські піхотинці 35-ї бригади морської піхоти України переправилися через Дніпро і захопили плацдарм у Кринках, вузькому рибальському селі на мулистому лівому березі річки.

Українські морські піхотинці за підтримки агресивної групи безпілотників і захищених електронними перешкодами розгромили 810-у бригаду на лівому березі, завдавши цьому підрозділу третю серйозну поразку за 20 місяців.

Російські підрозділи на Ллвому березі-810-а бригада, 104-а десантно-штурмова дивізія та приєднані до них армійські полки - разом втратили щонайменше 157 машин, у тому числі щонайменше 19 танків.

На сьогоднішній день 810-а бригада, ймовірно, кілька разів втрачала і замінювала всі три десятки танків у своєму початковому танковому батальйоні. Очевидно, що Кремль більше не може виробляти достатню кількість 43-тонних тримісних Т-80, щоб повністю замінити Т-80, які продовжує втрачати 810-та бригада.

"Це не повинно дивувати. За оцінками аналітиків Oryx, російські збройні сили з лютого 2022 року списали близько 2500 танків усіх типів. Це майже стільки ж діючих танків, скільки було у росіян до початку війни", - сказано в матеріалі.

Кремлю в 2022 і 2023 роках вдалося побудувати або відновити зі зберігання не менше 2000 запасних танків. Але сотні з них були Т-62 і Т-55 випуску 1960-х років.

Хоча деякі з цих застарілих танків пройшли скромну модернізацію перед відправкою на фронт, принаймні деякі з Т-55 810-ї бригади цього не зробили. 36-тонні чотиримісні танки мають оригінальні 100-міліметрові гармати, оригінальні інфрачервоні прожектори та оригінальну сталеву броню без додаткових динамічних захисних блоків.

Очевидно, єдиним додатковим захистом, яким користуються морські Т-55, є грубі екрани, приварені до їхніх веж, сподіваючись підірвати українські вибухові безпілотники до того, як вони вдарять по танках.

"Повернувшись до свого стану 1980 року, 810-а бригада являє собою мікрокосм ширшої російської армії. Менше навчання та старе обладнання для старших та менш кваліфікованих новобранців та призовників. Колись був час, коли Кремль міг назвати 810-ту бригаду "елітою". Сьогодні це розрізнений натовп погано навчених солдатів, що роз'їжджають на танках музейного рівня", - зазначили журналісти.

Втрати РФ в Україні - деталі

За минулу добу, 31 Січня, Збройні Сили України ліквідували ще тисячу російських окупантів. Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні втрати Росії на війні проти України складають 386 230 осіб.

Крім того, було знищено багато російської військової техніки, зокрема: танків ‒ 6322 (+12) бойових броньованих машин ‒ 11773 (+16) і тисячі одиниць іншої техніки.

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