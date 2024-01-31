Один з потерпілих перебував біля гуманітарного штабу, інший просто йшов вулицею.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та дві дістали поранення.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу (станом на 6-ту ранка 31 січня) противник здійснив 53 обстріли, випустивши по регіону 221 снаряд. При цьому ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ, танки, БпЛА та авіацію. Лише по Херсону було спрямовано 17 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще дві - дістали поранення", - розповів посадовець.

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Зокрема, окупанти цілеспрямовано атакували жителів Берислава з безпілотників. Там поранення дістав 50-річний чоловік, який перебував біля гуманітарного штабу. Зараз він знаходиться у лікарні. Пізніше російські терористи вбили 35-річного місцевого жителя - на чоловіка скинули вибухівку, коли він йшов вулицею міста.

"Били з артилерії й по Токарівці. З численними пораненнями до медзакладу доставили 47-річну постраждалу", - розповів посадовець.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, напередодні російська армія завдала два авіаційні удари із застосуванням 12 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславу, Шляховому, Козацькому, Новобериславу та Новокаїри на Херсонщині. Також гатили загарбники дронами по населенню прифронтових регіонів. Зафіксовано застосування росіянами 55 FPV-дронів, ударного БпЛА типу "Ланцет". Також вони скинули з БпЛА інших модифікацій 16 осколкових боєприпасів з уражаючими функціями. Під ці удари попали населені пункти Херсонщини.

Окупанти двічі накрили артилерійським вогнем Херсон та населені пункти області - Придніпровське, Антонівку, Садове, Новокаїри, та на Миколаївщині - Куцурубську громаду. Внаслідок артобстрілів ворога загинула цивільна особа, ще одна людина постраждала. Пошкоджено приватний будинок та лінію газогону.

Крім того, у ніч на 31 січня російські окупанти атакували територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

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