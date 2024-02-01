Наші захисники знищили 12 танків, 16 ББМ та десятки одиниць інших видів військової техніки.

Минулої доби, 31 січня, Збройні сили України ліквідували ще тисячу російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні втрати Росії на війні проти України становлять 386 230 осіб.

Крім того, було знищено багато російської військової техніки, зокрема:

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танків ‒ 6322 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 11773 (+16);

артилерійських систем – 9228 (+33);

РСЗВ – 976 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36);

крилаті ракети ‒ 1847 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12267 (+36);

спеціальної техніки ‒ 1462 (+10).

Залишилась незмінною кількість знищених засобів ППО (663), літаків (332) та гелікоптерів (324), кораблів (23) та підводних човнів (1).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів. Щодня Росія застосовує на фронті втричі більше вогневої міці, заявив у листі до своїх колег з ЄС міністр оборони України Рустем Умеров.

Новий контрнаступ України може розпочатися вже навесні, одразу після того, як повністю вичерпається наступ російських окупантів. Такий прогноз зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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