Операції ГУР із вистежування військового корабля РФ можуть тривати цілодобово.

Українські морські дрони зробили революцію у військово-морській війні за останні кілька років, невпинно вистежуючи російські кораблі у відкритому морі і навіть на військово-морських базах.

Група-13, секретний підрозділ української військової розвідки, стояла за нападом на корабель "Сергій Котов" минулого тижня, і BBC отримала рідкісний доступ до її операцій.

За даними підрозділу, з моменту його створення минулого року він потопив п'ять російських суден і пошкодив інші. Але його командир, який попросив нас звертатися до нього за позивним "Тринадцятий", каже, що "Сергій Котов" досі був найскладнішою ціллю. Група-13 у минулому двічі атакувала і пошкодила корабель, але зуміла потопити його тільки з третьої спроби.

Відео дня

Дрон Magura V5, названий на честь слов'янської богині війни, має вигляд невеликого моторного човна з плоскою поверхнею замість пасажирських сидінь.

"Він не виділяє багато тепла, тому майже невидимий для тепловізійних камер. Він зроблений із пластику, тому навіть радари насилу його бачать", - каже Тринадцятий.

Заявлений радіус дії дрона, виробленого українськими збройними силами, становить 800 км (500 миль), тож він може легко досягти Кримського півострова і навіть узбережжя Росії. Передбачається, що він може нести 250 кг корисного навантаження, чого достатньо, щоб потопити військовий корабель.

"Пульт дистанційного керування човном має вигляд одного з тих спеціально пристосованих ядерних портфелів, які світові лідери використовують у голлівудських фільмах для санкціонування застосування ядерної зброї. Є навіть червоний тумблер для "ручного вибуху", - пояснює Тринадцятий.

Управління дроном здійснюється з бази через супутниковий зв'язок.

"Ви можете контролювати ситуацію з будь-якої точки світу, якщо у вас є Інтернет", - каже Тринадцятий.

У Magura V5 є резервні з'єднання на випадок виходу з ладу основного, додає він.

Він визнає, що російські системи радіоелектронної боротьби можуть заглушити сигнал, але стверджує, що дрони здатні його подолати.

Коли дрон Magura націлений на російський корабель, він може рухатися зі швидкістю до 80 км/год (50 миль на годину). Завдяки швидкості та розміру - 6 м (20 футів) у довжину - його важко помітити, особливо серед хвиль вночі.

Ухилення від куль

Солдати на російських кораблях намагаються знищити дрони, що наближаються, з великокаліберних кулеметів. Але в них важко влучити, оскільки вони маленькі та маневрені.

Використання спеціальних трасуючих боєприпасів, які спалахують під час пострілу, допомагає російським солдатам вести вогонь у нічний час. Однак ці снаряди також допомагають українським операторам дронів ухилятися від куль.

"Вони показують нам, звідки йде вогонь, куди він потрапляє і в якому напрямку нам слід маневрувати", - каже Тринадцятий.

Судячи з кадрів минулих атак, в одній атаці зазвичай беруть участь кілька дронів, щоб підвищити шанси на ураження цілі.

Операції з вистежування військового корабля можуть тривати цілодобово. Оператори повинні весь час залишатися зосередженими. Українська військова розвідка не розкриває вартість своїх дронів. Однак "Тринадцятий" стверджує, що російський ракетний катер "Івановець", знищений Групою-13 минулого місяця, обійшовся б Росії дорожче, ніж усі безпілотники, вироблені ГУР з початку 2023 року.

Україна робить російський флот вразливим

Успіх України у використанні військово-морських безпілотників у цій війні бере свій початок з атаки 2022 року флагманського корабля "Адмірал Макаров". Цю операцію провела СБУ, секретна служба України, яка також виробляє власні безпілотники Sea Baby.

Минулого року вони також здійснили атаки дронів на Керченський міст, який з'єднує окупований Крим і Росію, і порт Новоросійськ у Росії.

У 2022 році Україна потопила російський флагман "Москва" за допомогою ракет "Нептун". Вони також вразили підводний човен і штаб ВМФ Росії в Севастополі, як повідомляється, ракетами великої дальності Storm Shadow.

Росія втратила в Чорному морі п'ять із приблизно 13 десантних кораблів. Два з чотирьох невеликих патрульних кораблів були знищені або пошкоджені.

Однак саме військово-морські безпілотники зробили Чорноморський флот Росії особливо вразливим. Під безперервними атаками Москва була змушена вивести основну частину свого флоту з Криму і перекинути їх далі на схід, у Новоросійськ. І навіть там російські кораблі залишаються в межах досяжності українських дронів.

У результаті російські судна тримаються подалі від українського берега й обмежують час перебування у відкритому морі. Тепер вони запускають крилаті ракети "Калібр" з кораблів у Чорному морі набагато рідше, каже представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Останній підтверджений пуск відбувся в середині лютого, а "до цього впродовж кількох місяців не було пусків крилатих ракет з моря", каже він.

Після знищення російського патрульного катера "Сергей Котов", РФ не виводить кораблі на бойове чергування в Чорному морі.

"Ситуація в Чорному морі залишається більш-менш стабільною, ми бачимо певну скутість Чорноморського флоту РФ. Вони викривають надводну обстановку переважно дистанційно, перебуваючи в пунктах базування. А в Азовському морі продовжує перебувати один корабель", - заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вас також можуть зацікавити новини: