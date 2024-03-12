За словами Гуменюк, рівень небезпеки з моря зараз оцінюється як "високий".

Після знищення російського патрульного катера "Сергей Котов", РФ не виводить кораблі на бойове чергування в Чорному морі.

"Ситуація в Чорному морі залишається більш-менш стабільною, ми бачимо певну скутість Чорноморського флоту РФ. Вони викривають надводну обстановку переважно дистанційно, перебуваючи в пунктах базування. А в Азовському морі продовжує перебувати один корабель", – заявила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

За її словами, зараз РФ проводить кадрове переформатування в керівництві "Чорноморського флоту".

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"Вони шукають такого керівника, який знайде креативне рішення для подальшого розвитку військово-морських подій. Заспокоюватися зарано, адже ворог має такий потужний елемент як ракетоносії. Їхнє використання обмеженне, адже обслуговування цих кораблів відбувається в Криму, а там ворогу вельми небезпечно. І те, що вони зараз переоблаштовують пункти базування, це теж ускладнює їм поточну бойову роботу", – каже Гуменюк.

Вона також додала, що попри це, рівень ракетної небезпеки з моря оцінюється як високий: "Нагадаю, що ракетоносії там є, їх близько десяти, на борту яких може бути до кількох десятків ракет типу "Калібр". І певний ступінь відчаю ворога може призвести і до того, що вони можуть бути застосовані безпосередньо з бухти. Тому, не слід ігнорувати попередження про ракетну небезпеку".

Знищення російського корабля "Сергей Котов": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, патрульний катер РФ "Сергей Котов" атакували бійці одного зі спецпідрозділів ГУР у ніч на 5 березня. Разом із ним, на дно пішов і вертоліт окупантів, який був на борту корабля.

Згодом повідомлялося, що втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 - безповоротних, 6 - санітарних. Натомість 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

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