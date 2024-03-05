Гелікоптер готовий до бойового чергування був на палубі потопленого судна.

На борту знищеного патрульного корабля Чорноморського Флоту РФ "Сергій Котов" був гелікоптер готовий до бойового чергування.

"Підтверджується знищення сучасного корабля ворожого флоту вартістю понад 60 мільйонів доларів, це було новітнє судно. Справді підтверджується, що на борту був гелікоптер - на палубі. Повністю під час бойового чергування, тобто з боєкомплектом, снарядами, з озброєнням бортовою гарматою. Також кількість загиблих щонайменше семеро, можливе збільшення кількості і зростання втрат. Частину екіпажу евакуювали", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. .

Він зазначив, що від початку нового року це вже не перша успішна операція Головного управління розвідки Group 13 ГУР МО спільно з Військово-морськими силами ЗСУ та запевнив, що така робота буде продовжена.

Відео дня

"Починаючи з нового року це вже третє знищення ворожого корабля. Нагадаємо, до цього були "Цезар Куніков" та "Івановєц". Робота буде продовжуватись" - підкреслив Юсов

Знищення корабля "Сергій Котов" - головні новини

У ніч на 5 березня ГУР МО у співпраці з ВМС ЗСУ провели спецоперацію у Чорному морі, в результаті якої неподалік Керченської протоки, морськими дронами MAGURA V5 був уражений патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов".

За попередніми даними, безповоротні втрати серед екіпажу потопленого російського судна склали сім російських моряків, ще шестеро – санітарні втрати.

У ВМС України зазначали, що окрім серйозних втрат серед екіпажу, Росія могла втратити бойовий вертоліт, який мав бути на борту знищеного російського корабля "Сергій Котов".

Варто нагадати, що в ніч проти 1 лютого поблизу тимчасово окупованого Криму в результаті спецоперації було потоплено російський ракетний катер "Івановєц".

14 лютого в результаті спецоперації ГУР та ЗСУ був потоплений російський ВДК "Цезар Куніков".

Вас також можуть зацікавити новини: