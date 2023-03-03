Зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Білоруські партизани передали СБУ унікальне відео з того самого дрону, який підірвав російський літак ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах. За інформацією джерела, наразі усі виконавці цієї спецоперації змогли "прямо під носом" у ФСБ виїхати у треті країни, забравши з собою флешки із записами з дронів.

Як пояснило джерело в правоохоронних органах, на відміну від попереднього відео, яке з’явилось в мережі вчора, тут зафільмовано не просто розвідувальну роботу безпілотника, а саме бойові кадри 26 лютого – від зльоту дрону до безпосередньо моменту вибуху.

Відео дня

Виконавці спецоперації також розповідають, що на аеродромі працювали дві "пташки". Одна (з відео) сіла на фюзеляж літака і вибухом пошкодила радіолокаційне обладнання. Друга – фільмувала цей процес, а через кілька хвилин – сама приземлилась на "тарілку" російського літака і підірвалася. Тож, цілком ймовірно, ми скоро побачимо й нові відео.

"Така спецоперація – це не просто серйозний іміджевий удар по ворогу, а ще один сигнал російським військовим про те, що вони не можуть почуватися спокійно у Білорусі. В плані безпеки там – прохідний двір. І ми будемо цим користуватися. Дякуємо білоруським партизанам за співпрацю, сміливість і професійну роботу", - зазначило джерело, обізнане в деталях спецоперації.

Вибух у "Мачулищах"

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" (Білорусь), де розташовані російські військові літаки, сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський літак А-50.

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