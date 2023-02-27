Пошкоджений в Білорусі літак був "вухами й очима" російських військ в Україні.

Пошкодження російського літака-розвідника А-50 в ході атаки партизанів на аеродром Мачулищі під Мінськом не вплине на можливості росіян завдавати ракетно-дронових ударів по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Росія має на озброєнні ще 8 таких літаків, більше половини з яких – модернізованої версії. Тому повітряні атаки по Україні не припиняться.

"Але, безумовно, для України це хороша новина, що тут говорити. Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку і напрямки руху нашої авіації", – розповів Ігнат.

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Пошкодження російського літака А-50 у Білорусі

Вранці у неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом, який використовує російська окупаційна армія, пролунала серія вибухів. Ближче до вечора стало відомо, що в ході зухвалої атаки ззовні був пошкоджений літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50, що належить ЗС РФ.

Відповідальність за атаку на себе взяли білоруські партизани. Вони стверджують, що атакували аеродром за допомогою безпілотників і змогли завдати літаку дуже серйозних пошкоджень.

Військовий експерт Роман Світан висловив припущення, що запланована на понеділок нова масштабна атака ракетами по Україні не відбулася саме через те, що агресор втратив свого літака-розвідника.

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