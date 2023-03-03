Опубліковані кадри дають наочне уявлення про те, як все сталося.

У мережі з'явилося відео з моментом атаки дрона на російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі Мачулищі під Мінськом.

Відео опублікував у своєму Телеграм український військовий блогер, офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

Зйомка велася безпосередньо тим дроном, який вибухнув під час атаки на літак. На показаних кадрах видно, як дрон злітає в лічених метрах від зовнішнього огородження аеродрому, без будь-яких проблем залітає на парковку для літаків і акуратно приземляється в районі кабіни А-50.

Відео дня

На цьому моменті запис обривається - ймовірно через вибух заряду, який доставив дрон.

Жодних ознак того, що аеродром як-небудь охороняється, на відео не помітно.

Атака дронів на аеродром у Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" під Мінськом пролунали кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що в ході атаки безпілотників було пошкоджено російський літак дальньої радіорозвідки А-50У.

Відповідальність за атаку на себе взяли білоруські партизани. Пізніше вони опублікували відео того, як напередодні атаки спокійно залітали дронами на аеродром і розвідували обстановку.

При цьому російська і білоруська влада заперечує, що літак А-50 взагалі був пошкоджений. Білоруські ЗМІ навіть опублікували відео з цим літаком, де на ньому не видно жодних пошкоджень. Однак є сумнів, що відео насправді свіже.

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