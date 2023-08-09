Військові високо оцінили підготовку снайперів в Україні.

Російські окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ, однак їх зупинили українські снайпери 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ.

Як повідомляє прес-служба ДШВ ЗСУ, снайпери-десантники ще на початку влучним вогнем одразу знищили кулеметника, командира та гранатометника, через що ворожий штурм захлинувся.

"Загалом, за три місяці активних дій, на рахунку підрозділу снайперів – понад сотня підтверджених цілей. Серед знищених окупантів є також і снайпери противника. Останніх виявляють та знищують мінометним вогнем", — додали у бригаді.

На думку самих снайперів, знищення ворога пришвидшує закінчення війни, хоча сама ця робота непроста. Їм треба розуміти, як працюватиме загарбник та знайти його підходи.

"Я вийшов на 400 м, противник був на 600 м, ми спостерігали за ним 4 години. За його наводкою працював міномет. Він зробив помилку — виліз далі за кущі, які його приховували. Я зробив постріл і противника було знищено", — розповів один із снайперів.

За словами іншого стрілка, їм доручили знищувати ворожу піхоту.

"Тільки вийшли на позиції, я почав спостерігати за посадкою ворога. Один з них вийшов з посадки, і на мить я замислився, оскільки він був у нашій формі. Потім я побачив у нього російські шеврони і пов'язки і зрозумів, що вони зняли форму з нашого полоненого або вбитого. Я замислився на мить, а далі усвідомив, що потрібно стріляти. Перший тиждень вони вільно себе почували, потім почали маскуватися, а потім ми їх довели до того, що вони коли виходили з бліндажа, то просто падали і повзли по траві", — згадує інший військовий.

Зазначається, що підготовка снайперів у ЗСУ проходить на найвищому рівні.

Війна в Україні - втрати росіян

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати РФ станом на ранок 09 серпня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 251 тис. 620 осіб.

За даними Генштабу, на Сватівсько-Кремінському напрямку значно побільшало загиблих та поранених серед "живої" сили ворога.

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