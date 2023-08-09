Росія відправила в Україну медиків загону спецпризначення у спробі допомогти російським солдатам.

У окупантів сталася "кровотеча" особового складу на Сватівсько-Кремінському напрямку через успішні дії ЗСУ.

За данними Генштабу армії України, на цій ділянці фронту значно побільшало загиблих та поранених серед "живої" сили ворога. Росія була змушена відправити медиків загону спецпризначення з 442 окружного військового клінічного госпіталю Міноборони РФ у спробі допомогти окупантам до міста Сватове (Луганська область).

"У період з 1 по 7 серпня з вище зазначеного напрямку в шпиталь міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості", - вказав Генштаб.

Також там зазначили, що РФ продовжує приховувати реальну кількість втрат на війні в Україні: нових "двохсотих" окупантів таємно відправляють до Ростову-на-Дону.

ЗСУ реалізували спецоперацію на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, зранку 9 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про вдалий рейд ЗСУ на лівобережжя тимчасово окупованих територій Херсонської області. Передбачається, що армія України могла прорватися вглиб на 800 метрів завдяки прориву оборони росіян.

Російські воєнкори стверджували, що в рамках спецоперації ЗСУ висадили близько семи катерів (на кожному по 6-7 бійців особового складу) в районі населеного пункту Козачі Лагері, вказує ISW.

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