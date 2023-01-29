З'явилось перше фото захисників після прильоту до Британії.

Українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на Challenger 2.

"Великобританія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – йдеться у Twitter британського Міноборони.

Відомство опублікувало фото з українськими військовими, коли вони виходили з літака.

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Передача танків Challenger 2

На початку року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Великобританія хоче передати Україні танки Challenger 2.

Вже 15 січня Лондон офіційно оголосив, що в Україну відправлять ескадрон з 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Як раніше повідомляв УНІАН, британські військові думають, як запобігти потраплянню до рук російських окупантів технологій у разі захоплення підбитих Challenger 2 на війні в Україні.

ЗМІ писали, що на Заході є логістичні труднощі із передачею танків Leopard 2 та Challenger через різну матеріально-технічну базу машин.

Як відомо, Велика Британія планує передати Україні танки Challenger 2 до кінця березня.

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