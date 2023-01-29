Українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на Challenger 2.
"Великобританія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – йдеться у Twitter британського Міноборони.
Відомство опублікувало фото з українськими військовими, коли вони виходили з літака.
Передача танків Challenger 2
На початку року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Великобританія хоче передати Україні танки Challenger 2.
Вже 15 січня Лондон офіційно оголосив, що в Україну відправлять ескадрон з 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.
Як раніше повідомляв УНІАН, британські військові думають, як запобігти потраплянню до рук російських окупантів технологій у разі захоплення підбитих Challenger 2 на війні в Україні.
ЗМІ писали, що на Заході є логістичні труднощі із передачею танків Leopard 2 та Challenger через різну матеріально-технічну базу машин.
Як відомо, Велика Британія планує передати Україні танки Challenger 2 до кінця березня.